Nuova laurea honoris causa per Andrea Bocelli

L'Università Federico II di Napoli ha tributato ad Andrea Bocelli una laurea honoris causa in 'Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali'. La cerimonia si è svolta presso lo storico ateneo nella mattina di martedì, 14 novembre. Riconosciuto al tenore originario di Lajatico il successo planetario ma anche il grande impegno sociale con la sua Andrea Bocelli Foundation. La festa rientra anche nelle celebrazioni degli 800 anni dell'università napoletana.

"Abbiamo cercato (e continuiamo a cercare) - ha scritto in una nota condivisa sui social Andrea Bocelli - di seguire il magistero contenuto in una massima attribuita a Socrate (e a tante altre menti illuminate, dopo di lui), il quale sottolinea come 'educare non significa riempire dei vasi vuoti bensì accendere delle fiamme'. Il nostro scopo è appunto quello di accendere tante fiamme che possano, un giorno, quando saranno una moltitudine, squarciare le tenebre. E non mi riferisco esclusivamente ad Haiti, poiché le tenebre sono quelle di una realtà che affligge tante parti del mondo, laddove sussistono le guerre, e con esse la malvagità e l’egoismo, e tutto ciò che ci rende tristi e preoccupati. Anche in questo frangente, la bellezza ha il suo gran da fare. Ed il suo compito è cruciale. Infatti, attraverso la bellezza, si può chiaramente e facilmente insegnare ai bambini, a quelle fiammelle che illumineranno il mondo, come ogni conflitto altro non sia se non un incidente intellettuale".

Sempre a fianco di andrea la moglie Veronica Berti Bocelli: "Con grande emozione festeggiamo, a nome di tutto il team Andrea Bocelli Foundation, il conferimento della Laurea Honoris Causa in 'Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali' per attività dell’Andrea Bocelli Foundation, tributato oggi dall’Università Federico II di Napoli al M° Bocelli: primo laureato dell’ottocentesimo anno accademico del prestigiosissimo ateneo partenopeo. Grazie Andrea, per la forza etica dei tuoi princìpi, per l’esempio che incarni, ogni giorno".