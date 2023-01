San Miniato: pronti a partire i lavori di asfaltatura in via Enzi

Le veementi polemiche che pochi giorni fa hanno viaggiato sui social forse hanno influito, ma l'aspetto più importante è che il cantiere per l'asfaltatura di via Enzi, a San Miniato, aprirà nei prossimi giorni. Nel gruppo Facebook Sei di San Miniato se si erano accumulate tantissime proteste dopo che un utente aveva pubblicato alcune foto che testimoniavano della condizione pessima del manto stradale.

Tra accuse ("Al peggio non c'è mai fine") e battute ironiche ("Le buche fanno parte dell'arredamento urbano"), tutti gli utenti si sono lamentati per la qualità dell'asfalto di questa strada. A risolvere il problema arriva l'annuncio del sindaco Simone Giglioli: "Via Enzi è una delle strade che sono comprese nell’accordo quadro con il quale si prevedono una serie di asfaltature sulle principali strade del territorio".

Il sindaco replica così ai cittadini: "Abbiamo stanziato 1,5 milioni di euro in tre anni destinati al rifacimento del manto stradale su una serie di strade che, dopo un’attenta indagine dei nostri tecnici, sono risultate danneggiate e pericolose. Tra queste c’è anche via Enzi, una delle arterie brevi insieme a via Bassa, che collegano la Valdegola ad Empoli, dove i lavori saranno realizzati nel giro di una decina di giorni, tempo permettendo Nell’intervento sono comprese anche via Castelvecchio, via Montegrappa, via Egola, tratti di via Catena e via Garibaldi, strade che sono state ritenute prioritarie perché necessitano di interventi urgenti - e conclude - La mappatura della rete stradale di un territorio di 102 chilometri quadrati è complessa ma la stiamo realizzando proprio per cercare di dare risposte ai cittadini e garantire un transito in sicurezza non solo in centro ma anche in tutti i collegamenti che si trovano nel resto del nostro comune".