Il Comune di Montescudaio continua a investire nello sport e nell’impiantistica sportiva. E lo fa con il fondamentale contributo della Regione Toscana che ha cofinanziato gli interventi.

Il primo intervento riguarda la palestra a Montescudaio, alle porte del borgo e all’interno del polo scolastico. La struttura è utilizzata, oltre che dalle scuole, anche da numerose associazioni sportive, anche dei territori limitrofi. La palestra è stata oggetto di un’importante opera di riqualificazione e messa in sicurezza che ha riguardato infissi, pavimentazione, spogliatoi e servizi igienici, copertura e impiantistica. Lavori per i quali è stato necessario un investimento da 280mila euro, di cui 14mila euro di risorse comunali e il restante da finanziamento regionale destinato all’impiantistica sportiva.

Il secondo intervento ha invece riguardato l’area sportiva della frazione del Fiorino, dove già sono stati realizzati un campo da padel e uno sportivo polivalente a disposizione della comunità. Il finanziamento regionale di 85mila euro ha permesso la realizzazione della copertura del campo da padel, fortemente richiesta dai suoi fruitori, e l’impianto di illuminazione.

"Come Regione Toscana siamo vicini ai Comuni che investono nello sport e nell’impiantistica sportiva. La riqualificazione della palestra, che sarà anche ad uso della popolazione, rappresenta un elemento importante nella crescita della comunità locale. Ugualmente sono molto importanti pure gli interventi al campo da padel e all’impianto polivalente", ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha evidenziato come entrambi i lavori siano stati realizzati "grazie anche a contributi regionali oltre che a fondi del Comune di Montescudaio".

La palestra di Montescudaio in particolare ha già ospitato una festa dello sport, in collaborazione con l’istituto comprensivo Griselli e le associazioni del territorio. "Non sarà solo una palestra scolastica - ha premesso il sindaco Simona Fedeli alla cerimonia di inaugurazione - sarà per tutta la comunità e ospiterà corsi di vario tipo e rivolti a tutte le età. Si tratta di un altro pezzo del puzzle di investimenti sulle strutture sportive che abbiamo portato avanti in questi anni: il campo da padel al Fiorino, che abbiamo provveduto a coprire, il campo polivalente sempre al Fiorino, il recupero dei campi da tennis a Montescudaio. Siamo convinti che poter praticare sport nel luogo in cui si vive, soprattutto quando si parla di piccoli comuni, sia anche un modo per contrastare lo spopolamento. Grazie alla Regione per i finanziamenti che hanno reso possibili questi interventi".