Cascina, interventi di ristrutturazione per il 'Russoli': nuovi spazi per una scuola più moderna

La Provincia di Pisa sta lavorando con particolare attenzione per potenziare le strutture dell’Istituto 'Russoli' di Cascina. Attualmente l’istituto utilizza l’edificio della sede principale in via Tosco Romagnola 242, oltre un edificio adiacente di proprietà privata (in via Michelangelo 244) acquisito in locazione dalla Provincia di Pisa da diversi anni. Dal 2016, quattro classi dell’Istituto 'Russoli' sono ospitate presso l’edificio sede dell’Istituto 'Pesenti', a seguito della inagibilità del primo piano del fabbricato storico.

"La Provincia aveva già ottenuto un finanziamento dal MIUR per la ristrutturazione della sede - dichiara il presidente Massimiliano Angori - al quale sono state aggiunte risorse provinciali e infine il finanziamento del PNRR (per l’importo di 2.877.749,76 euro) grazie al quale saremo in grado di realizzare almeno un primo lotto di interventi che riguarda la completa ristrutturazione del fabbricato storico, compreso il miglioramento sismico, e la messa in sicurezza antincendio dell’intero plesso. I lavori sono stati appaltati alla fine del mese di agosto scorso ed hanno avuto effettivo inizio nel mese di dicembre 2023. La durata dei lavori è stimata in circa un anno.

"La nostra struttura tecnica provinciale sta seguendo anche un altro importante intervento che riguarda il 'Russoli' - aggiunge la Consigliera Provinciale all’Edilizia Scolastica Cristina Bibolotti - che potrà assicurare un futuro adeguato alle esigenze di spazio dell’Istituto". Lo scorso mese di dicembre la Provincia ha infatti appaltato i lavori per il recupero funzionale dei locali dell’immobile adiacente al teatro 'Politeama' di Cascina (denominato terzo lotto), di proprietà della Provincia e del Comune di Cascina, per creare spazi didattici e amministrativi idonei ad ospitare alcune classi del Liceo Artistico 'F. Russoli'.

Tali locali, in una prima fase, serviranno ad ospitare gli alunni ed il personale amministrativo della sede principale di via Tosco Romagnola che è interessata dai lavori di ristrutturazione sopra descritti e, successivamente, verranno utilizzati in via definitiva dallo stesso Liceo Artistico 'Russoli' per le classi attualmente ospitate presso l'IIS 'Pesenti' di via A.

Moro, così da risolvere le criticità legate al fabbisogno di aule anche da parte di quest’ultimo istituto e l’attuale gestione promiscua degli spazi. Il progetto prevede un investimento complessivo di 687.000 euro. L’inizio dei lavori è previsto entro la prima metà del mese di febbraio, per una durata stimata in circa 4 mesi.