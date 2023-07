Al via da oggi mercoledì 5 luglio i lavori di asfaltatura a cura della Provincia di Pisa sulla Srt 436 'Francesca' nel territorio di San Miniato. "Si tratta del completamento di un importante intervento finalizzato alla sempre maggiore sicurezza della viabilità. Le lavorazioni hanno un importo complessivo pari a 110mila euro", afferma il Presidente Massimiliano Angori. "Per permettere di effettuare in totale sicurezza i lavori di asfaltatura, fino al prossimo 24 luglio, in base alle fasi di lavorazione, è istituito il senso unico alternato dalle 7 alle 18, disciplinato con impianto semaforico. La sera, il sabato e la domenica la circolazione si svolgerà tuttavia regolarmente senza limitazioni. Le lavorazioni saranno eseguite a pieno ritmo per limitare i disagi per le comunità e le imprese al più breve tempo possibile", conclude il Presidente Angori.

"Questi lavori sono molto importanti per la manutenzione delle strade, in questo caso snodi strategici del nostro territorio, sia nell'intersezione con la Fi-Pi-Li, sia per i collegamenti con Fucecchio e tutta la Valdinievole", afferma il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli. "Inoltre la Sr 436 nel tratto San Miniato-Fucecchio sarà oggetto di importanti lavori e riqualificazione a breve, grazie all'intervento della Regione Toscana, con messa in sicurezza del la Via Francigena, che passa proprio da lì".