Sono partiti lunedì 19 giugno i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità nella frazione di Castelfranco di Sotto in via Ponticelli, a Orentano. Dopo i lavori iniziati al Fosso Tombato di via Usciana nel Capoluogo, parte il secondo progetto finanziato dai fondi Pnrr. L’intervento riguarderà il tratto compreso tra l’intersezione con via delle Fontine e l’intersezione con la strada vicinale di Pantalone: una strada particolarmente importante poiché di collegamento tra la frazione di Orentano e il Capoluogo.

Il tratto viario negli ultimi anni è stato oggetto di un notevole sviluppo edilizio, con conseguenti lavori per l’esecuzione di vari allacciamenti ai servizi presenti sulla sede stradale. Questo elemento, insieme all’aumento del traffico, ha prodotto sulla strada un elevato deterioramento del manto bituminoso. Questo progetto è finalizzato al miglioramento della qualità di una strada a servizio del territorio comunale e ha l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza dei cittadini riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario con la realizzazione di marciapiedi e il rifacimento di pavimentazioni stradali degradate.

Il progetto definitivo-esecutivo ammonta a 379.500 euro complessivi, importo interamente coperto grazie al finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza alla Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

Il progetto prevede la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità in un tratto di via Ponticelli mediante la realizzazione di un tratto di marciapiede e il risanamento del manto della sede stradale più ampio, che allo stato attuale risulta in cattivo stato di conservazione con diversi punti in avanzato strato di degrado con presenza di buche e fessurazioni, ormaie, rigonfiamenti, perdita di materiale, ecc.

"Siamo alla realizzazione concreta di un intervento a cui teniamo molto - ha commentato il sindaco Gabriele Toti - via Ponticelli è una strada assai trafficata. Con un rifacimento del manto stradale, saranno più sicuri sia i pedoni che le auto. Opere importanti che si realizzano grazie alla continua ricerca di finanziamenti esterni, che la nostra Amministrazione ha avviato ancor prima della possibilità del Pnrr. Sappiamo che le necessità sono tante, e con questo appalto rispondiamo ad un’esigenza importante di miglioramento della viabilità nelle frazioni".

Modifiche alla circolazione stradale dal 19 giugno al 19 luglio 2023

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Martiri della Libertà, all’altezza del civico 131, nell’area appositamente delimitata dalla prescritta segnaletica stradale. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e della circolazione a senso unico alternato a mezzo semafori in Via Ponticelli, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via delle Fontine ed il civico 105.