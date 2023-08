"Oggi me la sono vista davvero brutta...". Comincia così il racconto di come è sopravvissuto dall'annegamento. A farlo, su Facebook, ieri 26 agosto, è stato il consigliere comunale della Lega di Cascina Leonardo Cosentini, nel recente passato assessore e candidato sindaco per il centrodestra. "Ho avuto un malore mentre ero in mare a fare il bagno con le mie figlie", prosegue. I fatti sono avvenuto presso il bagno Miramare di Tirrenia. Decisivo il supporto di un bagnante e il pronto arrivo dei bagnini, intervenuti in soccorso del 48enne.

"Un'onda mi ha colto all'improvviso mentre nuotavo - spiega Cosentini - ho bevuto e ho iniziato a respirare male, ero in un punto in cui non toccavo e avevo la sensazione di rimettere. Cercavo a nuoto la secca che è lì vicina ma le onde in quel momento arrivavano impietose e non sono riuscito a raggiungerla; grazie alla presenza di un bagnante vicino a me ho avuto una spalla alla quale aggrapparmi, fino all'arrivo del bagnino che mi ha portato a riva sano e salvo".

Un episodio come purtroppo ne capitano sul litorale. Ecco quindi anche l'invito ad essere cauti durante la bagnazione. "Una sensazione bruttissima - la descrive nel post Cosentini - di impotenza, mai provata prima. Ho cercato di mantenere la calma per non essere sopraffatto dal panico. Le bimbe hanno attirato l'attenzione dei soccorsi. Anche grazie a loro sono ancora qui. Voglio ringraziare pubblicamente i bagnini del bagno Miramare per il tempestivo intervento e quanti sono accorsi in acqua per aiutarmi e tutti coloro che sono venuti a salutarmi dopo l'accaduto. E' proprio vero: gli imprevisti son sempre dietro l'angolo, dobbiamo sempre prestare attenzione. A me fortunatamente è andata bene".