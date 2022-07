Linee bus deviate a causa dei lavori al sottopasso via Pietrasantina 

Da lunedì 25 luglio 2022 alcune linee di autobus di Autolinee Toscane seguiranno modificazioni sia nei percorsi che nelle abituali fermate a seguito dell’avvio del cantiere che interesserà il sottopasso di via Pietrasantina. Tali modificazioni dei percorsi dei bus di Autolinee Toscane perdureranno per tutta la durata delle operazioni, la cui conclusione è prevista per il prossimo 14 agosto 2022. Di seguito gli assetti deviati delle linee urbane ed extraurbane.

Linee extraurbane 80 (Migliarino P.no, Nodica, Vecchiano, Avane, Filettole); 875 (Metato); E25 (Torre del Lago, Viareggio).

Uscita città: percorso regolare fino a via Cammeo, poi sinistra viale Delle Cascine, destra via Aurelia, percorso regolare.

Ingresso città: percorso regolare su via Aurelia con prosecuzione sulla stessa fino alla rotatoria di intersezione con via Livornese (quartiere Porta a Mare – Bar Livorno) inversione di marcia rotatoria, destra via Conte Fazio, via Stampace, percorso regolare.

Linee urbane, Lam Rossa e 21.

In direzione cimiteri - via Palanche: percorso regolare fino in via Bonanno, via Cammeo, poi destra via Contessa Matilde, sinistra via Piave, sinistra via Rindi, via Marmigliaio, destra via Pietrasantina, percorso regolare.

In direzione stazione - Torre - centro: percorso regolare fino in via Pietrasantina e intersezione con via Marmigliaio, poi sinistra via Marmigliaio, via Rindi, destra via Piave, destra via Contessa Matilde, sinistra via Cammeo, percorso regolare.

Sono previsti poi probabili rallentamenti su percorsi che non verranno comunque modificati. Le linee interessate saranno le extraurbane: 70 (Gello, Pontasserchio); 120 (Calci); 140 (Lugnano, San Giovanni alla Vena, Vicopisano, Pontedera) e E03 (Lucca).