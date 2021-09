Dopo un litigio danneggia la vetrata del Bar Livorno e di un'auto in sosta

Un 38enne, con precedenti, è stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato e per l'inottemperanza all'ordine del Questore di Pisa a lasciare il territorio europeo

Poco prima delle 2 di questa mattina, 14 settembre, la Polizia è intervenuta in via Livornese a Pisa al Bar Livorno per le escandescenze di un transessuale, identificato poi come un cittadino 38enne brasiliano, noto per precedenti analoghi. Secondo la ricostruzione il soggetto ha litigato con una persona all'esterno dell'esercizio, per poi perdere le staffe e danneggiare con una scarpa la vetrata del bar e un'autovettura in sosta.

I poliziotti giunti sul posto, in considerazione dello stato di agitazione della persona, hanno provveduto ad accompagnarla in Questura, dove è stata soccorsa anche da un'ambulanza. Alla fine dell'accertamento è stata denunciata a piede libero per il reato di danneggiamento aggravato e per l'inottemperanza all'ordine del Questore di Pisa a lasciare il territorio europeo.