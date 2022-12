Topo morto in cucina e condizioni igieniche precarie, i Nas chiudono un esercizio commerciale

La cucina in condizioni igienico sanitarie precarie, vuoi per la sporcizia sulla pavimentazione ma, soprattutto, per la presenza di un topo morto. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Pisa in un'operazione congiunta ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno che, nell'ambito di un servizio di controllo nel settore degli alimenti tipici delle festività natalizie, hanno segnalato all'autorità amministrativa un esercente del territorio, contestandogli di avere mantenuto il "locale cucina in precarie condizioni igienico-sanitarie, per la presenza di un roditore morto e per sporco correlato diffuso in più punti della pavimentazione". Richiesto quindi l’intervento del personale dell’Azienda Toscana Nord Ovest e accertato quanto riscontrato dai militari dell'Arma, è infine scaturita l’immediata chiusura ed inibizione dell’attività commerciale, multata inoltre per alcune migliaia di euro.