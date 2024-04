Malore in campo: calciatore 26enne in gravi condizioni

Lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Careggi Mattia Giani, calciatore 26enne, originario di Ponte a Egola (San Miniato), che domenica 14 aprile durante la partita del campionato di Eccellenza tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino allo stadio comunale Ballerini ha accusato un malore ed è crollato al suolo.

Il ragazzo avrebbe accusato un arresto cardiaco. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale fiorentino, dove sarebbe in condizioni disperate.

L'attaccante ha militato in numerose società calcistiche toscane. Partendo nel 2015 dalla Primavera dell'Empoli, poi il Pisa, il Ponsacco e altre realtà fino al 2022 quando è approdato nel Castelfiorentino United. Il fratello Elia, due anni più giovane, gioca nel Legnago in Serie C.

"La famiglia di Castelfiorentino United - scrive la società - sta vivendo ore di trepidazione e di grande ansia per il malore che ha colpito il proprio calciatore Mattia Giani durante la gara odierna del campionato d'Eccellenza a Campi. Forza Mattia tutta Castelfiorentino è con te". Tanti i messaggi di vicinanza sui social rivolti al calciatore.