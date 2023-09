Lavori sulla rete idrica a Pisa: strade senz'acqua

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa martedì 26 settembre, dalle ore 8.30 alle 12.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Ciro Ravenna, Caruso, Giglioli, Niccoli, Ranuccio Bianchi Bandinelli, Andrea Pisano (nel tratto compreso tra le vie Tesio e Gabba), Aurelia (nel tratto compreso tra la fine della caserma militare e via l° maggio) e in largo Catallo.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 27 settembre, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.