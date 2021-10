Guasto sulla rete idrica: Calcinaia e Pontedera senz'acqua

A seguito di un guasto alla centrale di Bientina, e del conseguente svuotamento del deposito idrico di Montecchio, oggi, mercoledì 20 ottobre, è in corso una interruzione idrica a Calcinaia capoluogo, a Fornacette e Sardina (nel comune di Calcinaia) e a Pardossi, nel comune di Pontedera.

Il disservizio non è collegato agli interventi notturni sulle reti idriche in programma in questi giorni, che hanno invece l’obiettivo di prevenire fenomeni di torbidità dell’acqua.

I tecnici di Acque Spa stanno predisponendo l’intervento di riparazione presso la centrale idrica.

Per limitare i disagi agli utenti, rimangono a disposizione i punti di approvvigionamento idrico già presenti in occasione dei flussaggi notturni: in via Corsi, in piazza Timisoara, in via Tosco-Romagnola (nei pressi del Cottolengo) e in via La Torre a Pardossi.

Il ripristino del servizio, che avverrà in modo lento e graduale, è al momento previsto per le ore 18.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.