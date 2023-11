Lavori sulla linea elettrica: zone di Terricciola, Capannoli e Casciana Terme Lari senza luce

Prosegue il percorso di innovazione e sostenibilità ambientale per la rete elettrica territoriale: domani, giovedì 23 novembre, infatti, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, effettuerà una serie di interventi di restyling impianti e digitalizzazione sistema elettrico nei territori comunali di Terricciola, Capannoli e Casciana Terme Lari.

Le squadre operative dell’azienda elettrica installeranno negli impianti elettrici elementi di innovazione tecnologica, utili ad ottimizzare l’affidabilità di esercizio, ed effettueranno operazioni propedeutiche alla digitalizzazione del sistema elettrico e alla posa della fibra ottica nonché all’ottimizzazione dell’assetto di rete con una distribuzione equilibrata dei carichi elettrici.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato per domani, giovedì 23 novembre, a partire dalle ore 9:00 con conclusione nel pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del 'fuori servizio' sarà circoscritta a gruppi di utenze in alcune porzioni dei suddetti territori. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nelle zone coinvolte. L’azienda, che ringrazia per la collaborazione le amministrazioni comunali con cui sono stati condivisi tempi e modalità di intervento, raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803 500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito web e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, inoltre, sempre sul portale internet dell’azienda è disponibile la 'mappa delle disalimentazioni'.