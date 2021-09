Meteo: tempo in peggioramento in Toscana, tornano i temporali

L’anticiclone africano che si è impadronito del Mediterraneo centrale favorendo una parentesi stabile e dal clima estivo anche in Toscana è destinato ad indebolirsi nei prossimi giorni, a causa della sempre maggiore influenza di una saccatura depressionaria in approfondimento sulla Penisola Iberica. Questa invierà impulsi di instabilità verso la nostra regione, responsabili di un aumento dell’instabilità giovedì 16 settembre con il ritorno di temporali anche forti e temperature in calo. Nei giorni successivi permarrà una spiccata variabilità sulla regione, con nuove occasioni per rovesci e qualche temporale e tendenza ad un certo miglioramento solo nel corso di domenica.

Il meteo di Pisa

Mercoledì 15 settembre si assisterà ad un ispessimento della nuvolosità alta e stratificata ma ancora in un contesto asciutto, con le temperature che oscilleranno tra i 19°C del mattino e i 29°C del pomeriggio. Qualche temporale giungerà nel corso di giovedì 16 settembre, soprattutto tra il pomeriggio e la sera, con le massime che non andranno oltre i 25°C. Venerdì 17 ancora variabilità con qualche rovescio di pioggia nella prima parte della giornata, weekend inizialmente instabile con temporali sabato ma tendenza a schiarite domenica e massime non oltre i 25°C.