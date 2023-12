Trentanove premiati per sei dipartimenti, tanti quanti hanno aderito all’iniziativa: sono stati premiati i migliori docenti dell’anno all’Università di Pisa. La consegna degli attestati si è svolta in rettorato martedì 19 dicembre nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato il rettore Riccardo Zucchi, alcuni rappresentanti della componente studentesca Alessia Aguiari, Alessandro Zoi e Alice Caliendo, il prorettore alla didattica Giovanni Paoletti e i direttori dei dipartimenti che hanno accolto e promosso l’iniziativa. Si tratta di Economia e Management, Civiltà e Forme del Sapere, Farmacia, più i tre della Scuola di Ingegneria (civile e industriale-dici; dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni-destec; dell'informazione-dii).

La scelta dei docenti per l’anno accademico 2022/23 si è basata fondamentalmente sui questionari di valutazione degli studenti, anche se ogni dipartimento ha profilato i criteri di nomina anche con altri indicatori, come ad esempio la realizzazione di progetti speciali o il numero di tesi seguite.

"Il progetto nasce da un gruppo di lavoro di docenti e studenti sulle iniziative di valorizzazione della didattica, una delle missioni fondamentali delle università - spiega il prorettore Giovanni Paoletti - abbiamo lasciato ampia libertà alle varie strutture di cogliere questa opportunità, così come di interpretare le linee guida per la nomina dei docenti, per cui in alcuni casi la scelta è stata più ampia in altri più ristretta, ma in ogni caso siamo molto soddisfatti della partecipazione per questo primo anno".

"Così come si valuta la ricerca è importante valutare anche la didattica, da questo punto di vista ritengo che i giudizi espressi da studentesse e studenti siano fondamentali e affidabili - ha sottolineato il rettore Zucchi - spero che questa sia la prima edizione di una iniziativa che sarà sempre più partecipata dall’Ateneo".

I premiati

A Civiltà e Forme del Sapere sono nove: Alma Poloni (Storia del Basso Medioevo), Danilo Manca (Introduzione alla filosofia della mente), Alberto M. Banti (Storia contemporanea I), Enrica Salvatori (Esegesi delle fonti storiche medievali), Cecilia Iannella (Metodologia e didattica della storia), Roberto Gronda (Filosofia della scienza), Pier Giorgio Borbone (Comparative Oriental Codicology), Cristina Cassina (Analisi dei classici del pensiero politico), Caterina Di Pasquale (Introduzione all’antropologia culturale).

Per Farmacia sono due le premiate: la ricercatrice Chiara Migone (controllo di qualità della formulazione e gestione della produzione industriale) e la professoressa Gabriella Maria Pia Ortore (sistema qualità e reach).

Undici in tutto i nomi per la Scuola di Ingegneria. Antonio Bertei (Transport phenomena dici), Marco Luise (Satellite Communications dii), Valerio Giusti (Nuclear reactor physics dici), Federico Baronti (Progettazione di sistemi Meccatronici dii), Valerio Cutini (Modellazione del Territorio destec) e Lorenzo Niccolai (Space flight mechanics dici) per i corsi di studio magistrali. Nicola Acito (Segnali e sistemi dii), Patrizia Rocchio (Laboratorio di ingegneria stradale dici), Paolo Di Marco (Fisica tecnica destec) e Alessio Artoni (Fondamenti di meccanica applicata dici) per i corsi di studio triennali. Roberto di Rienzo (Progettazione di sistemi meccatronici dii) per la categoria ricercatori.

Al dipartimento di Economia e Management i docenti dell’anno sono diciassette. Per i corsi di studio triennali Enrico Gonnella (Economia Aziendale), Nicola Meccheri (Economia dei mercati finanziari), Daniele Dalli (Comportamento del consumatore), Lorenzo Corsini (Politica economica), Nicola Castellano (Pianificazione e controllo aziendale), Cristina Campanale (Management and Fundamentals of Accounting). Per i corsi di studio magistrali Emanuele Teti (Entrepreneurial Finance), Roberto Verona (Tecnica professionale), Angela Parenti (Topics in microeconomics), Marco Giannini (Gestione delle risorse umane nella supply chain), Antonella Angelini (Marketing dei servizi) e Vincenzo Zarone (Management delle Public Utilities). Nella categoria ricercatore Pierluigi Martino (Economia dei mercati finanziari). Menzione speciale infine a quattro docenti provenienti da altri dipartimenti e che tengono corsi a Economia e Management Paolo Frumento (Scienze politiche), Mirko Tavosanis (Filologia, Letteratura e Linguistica), Pietro Milazzo e Brunella Bellè (Giurisprudenza).