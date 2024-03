I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi finalizzati al controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà una persona per evasione e arrestato un’altra persona per minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, a Pisa, i Carabinieri della Stazione di Porta a Mare hanno sorpreso una persona, già sottoposta agli arresti domiciliari, all’esterno della propria abitazione, alla guida di autovettura senza un giustificato motivo; è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria pisana per evasione.

Nell’hinterland invece, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, durante i servizi dedicati alla sicurezza della circolazione stradale sulla SS1 Aurelia, hanno controllato il conducente di un’autovettura, che dapprima si è rifiutata di effettuare l’alcol-test e poi ha iniziato a minacciare i militari operanti, opponendo resistenza per essere accompagnato in caserma per i successivi accertamenti.

Arrestato, in quanto sorpreso anche sprovvisto di patente poiché già revocata ed in possesso di una fionda senza un giustificato motivo, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando Carabinieri di Pisa in attesa del rito direttissimo, fissato dall’Autorità Giudiziaria pisana nella mattinata odierna e conclusosi con la convalida dell’arresto.