Un orco in erba che alla fine ha collezionato una sfilza di accuse. E' lo scenario che emerge dalla ricostruzione del caso fatta dal Commissariato di Polizia di Pontedera, circa l'operazione svolta nei giorni scorsi presso un'abitazione della città. La Squadra Volante, alla fine, ha arrestato un 23enne marocchino, già con diversi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.

Come detto, tutto è partito dal primo allarme proveniente dalla casa delle vittime, che hanno chiamato il 112. Una coppia di genitori ha chiesto aiuto in quanto, secondo quanto denunciato, il giovane in questione si era presentato presso la loro abitazione per vedere la loro figlia 15enne, di origini straniere, con cui il 23enne aveva avuto una relazione. I genitori si sono opposti, così il soggetto ha pensato bene prima di minacciarli di morte, poi di prendere a calci la porta d'ingresso, fino a danneggiarla e a rompere il campanello. Alla fine avrebbe urlato di volere la somma di 4mila euro per lasciare in pace la minorenne.

All’arrivo della polizia, l’ex fidanzato si era già allontanato, ma mentre la volante lo cercava in zona, lo stesso, armato di un coltello, è ritornato presso l’abitazione. A quel punto il padre della ragazza ha affrontato il ragazzo, che ha iniziato a scappare inseguito dal genitore. Giunto in strada, il ragazzo ha minacciato il padre dell’ex fidanzata dicendo che avrebbe estratto una pistola. Nel mentre è sopraggiunta la Volante che, dopo un breve inseguimento, ha fermato il ragazzo e lo ha arrestato.

Le accuse sono di atti persecutori, danneggiamento, porto abusivo di arma da taglio e di munizioni, minaccia aggravata, danneggiamento e tentata estorsione. Portato in ufficio, l’autore dell’aggressione ha iniziato a minacciare di morte i poliziotti: ecco che alla lista si sono aggiunte anche le minacce a Pubblico Ufficiale.

Nel corso della perquisizione presso l'abitazione dell'indagato sono stati rinvenuti un coltello, un proiettile e della sostanza stupefacente per la quale ultima è stato segnalato alla Prefettura di Pisa quale assuntore. Dopo essere stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, lo straniero è stato quindi arrestato per i reati menzionati e condotto presso la Casa Circondariale di Pisa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.