Carenza di personale e uffici in affanno: lavoratori della Procura minacciano lo sciopero

Carenza di personale, carichi di lavoro pesanti, organizzazione degli uffici: sono alcuni dei fattori elencati dal sindacato FP Cgil che stanno alla base della minaccia dello stato di agitazione del personale dipendente della Procura di Pisa. Lo scorso 4 ottobre, nel corso dell'assemblea sindacale, i lavoratori hanno evidenziato anche le posizioni e i ruoli che risultano privi di copertura: "Da circa un anno è scoperto il posto da dirigente amministrativo - spiega il sindacato - da alcuni mesi quello del direttore amministrativo ed, ancora, risulta vacante un posto da cancelliere esperto ed uno da assistente amministrativo".

"Situazione questa aggravata dal fatto che due unità risultano essere distaccate presso altri uffici giudiziari e destinata oltretutto a peggiorare a causa del pensionamento di altro personale. La cronica carenza di personale da tempo produce conseguenze disastrose sul funzionamento di tutti gli uffici, nonché condizioni di lavoro assai gravose per i lavoratori e le lavoratrici. Ad oggi nonostante le continue richieste dei lavoratori e delle RSU, la Dirigenza non ha dato nessuna risposta".

FP Cgil prosegue: "L’assemblea, all’unanimità, ha invocato che siano attuate con estrema urgenza le procedure previste per la richiesta di applicazione delle figure vacanti. Infatti se da un lato, la copertura del ruolo del Dirigente e del Direttore amministrativo risulta essere nevralgica per il funzionamento dell’intero ufficio della Procura, dall’altro quella di Cancelliere Esperto e di Assistente amministrativo essenziale per la reggenza dei singoli uffici amministrativi".

"Inoltre, i lavoratori nel corso dell’assemblea hanno rimarcato l’insostenibilità dei carichi di lavoro evidenziandone i conseguenti rischi, sia sul versante della qualità dei servizi che su quello della salute e della sicurezza del personale, costantemente esposto a stress psico-fisico da lavoro correlato. Per tali motivi, è stata avanzata la richiesta di attivazione delle procedure per la rilevazione dei carichi di lavoro nei singoli uffici. Da ultimo, sono state evidenziate anche le difficoltà quotidiane legate alla carenza di infrastrutture tecnologiche, agli spazi e alle condizioni igieniche".