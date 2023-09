Rinasce lo storico locale di musica dal vivo a San Giovanni alla Vena: taglio del nastro per il 'Mood'

Per 10 anni è stato un punto di riferimento per appassionati di musica e non solo. Un vero e proprio tempio della musica live capace di accogliere artisti e cantanti di fama internazionale. Lo storico locale di San Giovanni alla Vena, in piazza della Repubblica, rinasce e da Blitz diventa 'Mood', con la nuova gestione degli imprenditori Enrico Maria Marmugi, Corrado Paolicchi, Conrad Cabrera e Massimo Stacchini, che hanno inaugurato il nuovo corso del live music pub alla presenza del presidente Confcommercio Pisa Area Vasta Alessandro Simonelli, del sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci, del responsabile area sindacale Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio e di Susanna Petri dell'area Credito Confcommercio Pisa.

“Proveniamo da diverse esperienze professionali e ci siamo catapultati con entusiasmo in questa nuova avventura - spiega l'imprenditore e consulente del lavoro Enrico Maria Marmugi - siamo quattro soci che hanno l'ambizione di portare avanti e continuare a far grande un locale storico del nostro territorio dal passato importante, capace negli ultimi anni di ospitare moltissimi concerti con artisti internazionali di rilievo grazie allo straordinario lavoro dei fratelli Niccolai”. La filosofia del 'Mood' ricalcherà quella del passato. “Il locale, di 250 metri quadrati, avrà sempre la musica come protagonista assoluta: abbiamo un ricco calendario di eventi, sia con cover band che con band e artisti emergenti. Il programma è coperto fino a novembre e sarà sempre aggiornato sui nostri canali social”.

“San Giovanni aspettava da tanto questo momento - dichiara il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci - facciamo un grande in bocca al lupo ai nuovi proprietari, quattro soci con competenze diverse e molto motivati, l'auspicio è che riescano a portare tante persone e ad animare il paese”.

“Un locale più unico che raro, fiore all'occhiello della provinica, che ha segnato un'epoca e che vive adesso un momento di rinascita - afferma il presidente Confcommercio Pisa Area Vasta Alessandro Simonelli - il 'Mood' ha tutte le caratteristiche per essere un vero Hard Rock Cafè in stile italiano, in un connubio perfetto tra musica e buon cibo, i migliori auguri ai quattro volenterosi imprenditori che hanno deciso di unire le loro forze”.