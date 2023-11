E' il caso di cronaca che scuote l'opinione pubblica italiana quello dell'omicidio di Giulia Cecchettin, con sotto accusa l'ex fidanzato 22enne Filippo Turetta. L’Università di Pisa, in una nota firmata dal Rettore Riccardo Zucchi, "esprime sgomento" e promuove un gesto di solidarietà verso la vittima, "sequestrata e uccisa con efferatezza pochi giorni prima della discussione della tesi di laurea, a completamento del suo percorso di studi in Ingegneria biomedica presso l'università di Padova".

"Giulia non era una studentessa del nostro ateneo - spiega Zucchi - eppure sentiamo che la sua morte riguarda anche noi, come ci riguardano la vita e la sicurezza di tutte le giovani donne che nelle università intraprendono e coltivano un loro progetto di vita, di libertà, di realizzazione di sogni e desideri". Per questo "in segno di cordoglio e per ribadire la condanna di ogni forma di violenza sulle donne, ho disposto che nella giornata di martedì 21 novembre sia osservato un minuto di silenzio all'inizio di tutte le riunioni di commissioni, organi, sedute di laurea, consigli di dipartimento e di corsi di studio e delle lezioni delle ore 8.45 e 14".