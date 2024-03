Lutto in casa nerazzurra: è morta la signora Titina, moglie dello storico presidente Anconetani

Lutto nella grande famiglia del Pisa Sporting Club. E' morta all'età di 100 anni Agata Anconetani, moglie di Romeo, storico presidente nerazzurro.

La signora Titina aveva festeggiato il secolo di vita lo scorso novembre.



"Non siamo mai pronti per dare l’addio… sono felice di essere riuscito a organizzarti la festa dei 100 anni… sei stata una donna molto importante per la nostra famiglia sia nei momenti d’oro sia nei momenti difficili… ci mancherai… ciao Nonna" scrive su Facebook il nipote Matteo.



"Il Pisa Sporting Club si unisce al cordoglio per la scomparsa della signora Titina, protagonista per molti anni della storia del nostro club al fianco del presidente Romeo Anconetani. Ai figli e ai nipoti della signora Titina giungano le più sentite condoglianze in questo doloroso momento" la vicinanza espressa dalla società nerazzurra.

Il sindaco di Pisa Michele Conti e l’amministrazione comunale si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Titina Anconetani: "Ho avuto il piacere di consegnare un mazzo di fiori alla signora Titina per i suoi 100 anni. Solo qualche settimana dopo quel bel traguardo, il Consiglio comunale di Pisa votava all’unanimità la cittadinanza onoraria a suo marito Romeo, con il quale, come mi disse il figlio Adolfo 'erano due anime in un nocciolo'. Il mio cordoglio e quello dell’amministrazione comunale giunga alla sua famiglia e a tutte le persone che l’hanno conosciuta".