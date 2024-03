L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del dottor Albert N’Dounda, medico per molti anni impegnato nel Servizio di Emergenza e Urgenza del 118 nella zona dell’Alta Val di Cecina.

N’Dounda, nato in Congo nel 1953, ma da molti anni residente a Pisa, era una figura molto nota e apprezzata nel mondo del volontariato per aver prestato servizio in varie associazioni tra le quali la Misericordia di Peccioli e di Castelnuovo di Val di Cecina e la Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte. Era andato in pensione il primo febbraio scorso.

L’Azienda Usl Toscana nord ovest e in particolare il personale del dipartimento Emergenza/Urgenza esprimono alla famiglia le più sentite condoglianze.