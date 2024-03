Lutto nel mondo dell'imprenditoria storica pisana: è morto Alberto Vitarelli

Lutto nel mondo dell’imprenditoria pisana storica. E’ scomparso stamani, primo marzo, a Tirrenia, Alberto Vitarelli, fondatore della Vitarelli Glass di Pisa e della Tenuta Bellavista Insuese di Livorno. Aveva 91 anni.

Nato a Pisa il 21 settembre 1932, Alberto Vitarelli ha trasformato l’impresa artigiana avviata dal padre presso il laboratorio di via Francesco da Buti, a Pisa, nella zona della Stazione Leopolda, in una vera e propria multinazionale del vetro, la 'Vitarelli Glass', con sede principale a Cascina, là dove oggi sorge il Polo Tecnologico di Navacchio, e succursali su tutto il territorio nazionale e all’estero. Da Grisignano (Vicenza) a Catania, passando per Bari e Ferentino (Frosinone), tanti magazzini dedicati al commercio del vetro hanno reso celebre in Italia l’imprenditore. Nel mondo, poi, non si contano le collaborazioni con aziende tedesche, come la Geressheimer, o inglesi, come la Pilkington, senza dimenticare i rapporti virtuosi intessuti negli anni con i mercati del Nord America e dell’Asia.

L’esperienza dell’imprenditore si è poi diversificata nel tempo quando, all’inizio degli anni ’80, è nata la Tenuta Bellavista Insuese, azienda agricola situata a Guasticce, nel comune di Collesalvetti, condotta oggi dalle figlie Sabina e Silvia. Collesalvetti, con i magazzini della zona artigianale de La Chiusa, è divenuta anche la sede della Vitarelli Glass.

Alberto Vitarelli lascia la moglie Licia, i figli, la sorella Franca e i nipoti. L’ultimo saluto all’imprenditore si terrà domani, sabato 2 marzo, alle ore 15, nella chiesa di San Francesco a Tirrenia, in via degli Ontani.