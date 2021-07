Moschea: rilasciato il permesso a costruire, partita la raccolta fondi

"La comunità islamica di Pisa è finalmente riuscita a raggiungere un traguardo importante. Ha ottenuto il 16 giugno 2021 il permesso di costruire la moschea". Lo ha annunciato il Centro Culturale Islamico di Pisa, certificando così l'ultimo atto della vicenda amministrativa che si era di fatto concretizzato lo scorso maggio con la convenzione siglata con il Comune, a seguito della sentenza del Tar.

"Un luogo in cui i musulmani possono praticare il loro culto è all'origine dei suoi primi passi dal 2007. Tutto si sta concretizzando dopo 14 anni" prosegue la comunità islamica, che in proposito lancia anche una raccolta fondi. "Abbiamo bisogno del tuo aiuto - scrive su Facebook - per sostenere i costi di costruzione. Quello che può essere un piccolo contributo per te rappresenta per noi un passo sempre più vicino all'obiettivo principale. Si tratta della realizzazione di un diritto garantito dalla costituzione italiana". La campagna è attiva sul sito gofundme.com dal 12 luglio e ad oggi, 27 luglio, ha raccolto quasi 6mila euro sui 2,8 milioni fissati come obiettivo.