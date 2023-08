Controlli nella movida: due persone denunciate per guida in stato di ebbrezza

Nelle nottate del 19 e 20 agosto sono state impiegate numerose pattuglie delle Compagnie dei Carabinieri di Pisa e Pontedera, oltre a quelle già impegnate nei rispettivi centri storici dei due capoluoghi, per monitorare la movida nei pressi dei locali più frequentati durante l'estate. Nel territorio della Compagnia di Pontedera i militari, a conclusione di una breve indagine, hanno denunciato una 33enne residente nella provincia di Lucca per guida sotto l’influenza di alcol (tasso alcolemico di 1,35 gr/l), a seguito di un incidente stradale. Il veicolo sul quale viaggiava la donna è fuoriuscita dalla sede stradale ed è finito in un terreno agricolo adiacente la carreggiata.

Nella periferia pisana i Carabinieri della Sezione Radiomobile, nella notte di domenica 20 agosto, hanno sottoposto a controllo, avvalendosi del test con etilometro, il conducente di un’auto. Il controllo ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,94 g/l, oltre il limite consentito. Inoltre il 33enne residente nella provincia di Lucca, pur mostrando sintomatologia verosimilmente assimilabile all’assunzione di sostanze stupefacenti, si è rifiutato di sottoporsi ai controlli sanitari. Nei suoi confronti è scattato quindi il deferimento in stato di libertà alla Autorità Giudiziaria locale, nonché la sospensione della patente.