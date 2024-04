Nefro-urologia pediatrica: convegno regionale a Guardistallo

Si svolgerà a Guardistallo, in provincia di Pisa, il prossimo 13 aprile, la seconda edizione del convegno 'Giornate guardistalline di nefrourologia pediatrica'. Inserito nel piano formativo 2024 del dipartimento Materno infantile della Azienda Usl Toscana nord ovest, con la segreteria scientifica del dottor Giovanni Gaeta e della dottoressa Antonella Amendola della Pediatria e neonatologia dell'ospedale Cecina-Piombino, il convegno è rivolto a medici ed infermieri delle specialità pediatriche, radiologiche e chirurgiche dei centri ospedalieri aziendali, della Azienda ospedaliera universitaria pisana e dell'ospedale pediatrico 'Meyer' di Firenze.

I temi trattati saranno l'ipertensione in età pediatrica e il megauretere congenito. Andrea Pasini, responsabile della Nefrologia e dialisi pediatrica dell'ospedale Sant'Orsola-Malpighi di Bologna terrà una lettura magistrale sulla sindrome nefrosica in età pediatrica.

Tra i relatori figureranno altri professionisti di assoluto rilievo: Paola Romagnani e Marco Materassi della Nefrologia del Meyer; Marco Pennesi delll'ospedale pediatrico 'Burlo Garofalo' di Trieste; gli urologi del 'Meyer' Lorenzo Masieri, Luca Landi e Alberto Mantovani; i radiologi Catia Olianti e Ubaldo Bongini della Azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze; Massimo Scacciati della pediatria della Azienda ospedaliero universitaria pisana.

"I temi affrontati rivestono grande importanza in età evolutiva - dice Giovanni Gaeta - perché le diagnosi di ipertensione nel bambino e nell'adolescente sono in costante aumento e numerosi studi documentano che uno stato ipertensivo in età pediatrica aumenta la probabilità di essere ipertesi da adulti. Sarà anche importante il confronto che faremo sul megauretere primitivo, una patologia che si colloca nell'ambito delle malformazioni dell'apparato urinario, che complessivamente rappresentano circa il 30% di tutte le anomalie congenite e pongono notevoli problematiche di ordine diagnostico,terapeutico e prognostico riguardo la possibile evoluzione verso l'insufficienza renale cronica".

"L'evento sarà perciò una giornata di studio e di confronto fra i professionisti che a vario titolo operano nella diagnosi e cura della patologia renale e urologica del neonato e del bambino - conclude Gaeta - con lo scopo di favorire una maggiore integrazione fra poli ospedalieri e centri di riferimento".