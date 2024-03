Novità negli organici della Questura di Pisa e del Commissariato di Volterra: "Scelte giuste del questore"

Esprime soddisfazione l’organizzazione sindacale FSP Polizia di Stato per le recenti determinazioni assunte dal questore di Pisa, Sebastiano Salvo, in materia di riorganizzazione e mobilità interna del personale. "La decisione del questore di potenziare l’organico dell’ufficio immigrazione e dell’ufficio passaporti - annuncia il segretario provinciale Lorenzo Cardogna - corrisponde alle crescenti necessità dell’utenza e proietta la Questura verso una più efficiente risposta alle richieste dei cittadini che richiedono tempi congrui per il rilascio del passaporto e del permesso di soggiorno".

"E' stato potenziato, inoltre, l’ufficio Digos che svolge un compito di fondamentale importanza nella gestione dell’ordine pubblico soprattutto in una 'piazza' complessa come quella di Pisa. Il potenziamento, in un contesto di scarsità di risorse umane, è stato reso possibile anche attraverso il trasferimento di un ispettore dal Commissariato di Volterra alla Questura di Pisa, che ha dato la sua disponibilità per concretizzare una riorganizzazione più funzionale e che non inficerà in alcun modo sul controllo del territorio volterrano, che continuerà ad essere svolto in modo encomiabile da quel personale".

"Difatti il Commissariato di Volterra conta su un organico di 22 dipendenti, ben 11 ufficiali di Polizia giudiziaria con uno squilibrio tra ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria, questi ultimi sicuramente da potenziare in futuro. Il personale con la qualifica di agente di Polizia giudiziaria - ricorda Cardogna - è quello che viene impiegato prevalentemente alla Sezione Volanti e si occupa, attraverso turni di 24 ore, di controllo del territorio e ciò dimostra, se ce ne fosse bisogno, la strumentalizzazione operata sul punto, in questi giorni, da una organizzazione sindacale in forte calo di consensi".

"La FSP Polizia Pisa - conclude il segretario provinciale - ha, a più riprese e anche recentemente, chiesto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza una maggiore attenzione in termini di assegnazioni di personale perché Pisa non può essere considerata una città di 90.000 abitanti ma deve, necessariamente, essere considerata una realtà complessa e i recenti fatti di cronaca ce lo insegnano".