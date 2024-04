Nuovi coordinatori Confesercenti Toscana per la provincia di Pisa

"A otto mesi dalla riapertura delle sedi di Confesercenti Toscana in provincia di Pisa dobbiamo registrare numeri importanti sia sul capoluogo che nelle aree della Valdera-Cuoio e della Valdicecina. Una crescita che ci impone di rafforzare la presenza sul territorio a livello di dirigenti sindacali, sdoppiando quindi la provincia in due aree distinte con relativi coordinatori". Con queste parole i vertici di Confesercenti Toscana annunciano un riassetto per quanto riguarda la guida sindacale dell’area pisana. "Quando ad agosto abbiamo riaperto le sedi nella provincia di Pisa, ma anche in quelle di Lucca a Massa Carrara - si legge ancora nella nota di Confesercenti Toscana - avevamo sicuramente sensazioni positive sul fatto che il tessuto imprenditoriale da sempre legato alla nostra associazione avrebbeconfermato il sostegno alla nuova struttura. Sensazioni che in questi mesi sono diventate realtà a giudicare dal numeri dei soci. La conseguenza è stata quella di ridisegnare un’area ampia come la provincia di Pisa, raddoppiando quindi i coordinatori per rispondere alle crescenti esigenze di rappresentatività sindacale ed ai servizi che vengono erogati nelle sedi di Pisa, Pontedera, Pomarance e Volterra. Claudio Del Sarto, che prima coordinava l’intera provincia, si occuperà della zona Valdera-Cuoio e della Valdicecina, mentre Pisa città ed i Monti Pisani saranno guidati da Daniele Benvenuti che già ricopre il ruolo di coordinatore per la provincia di Lucca".

Un riassetto che secondo l’associazione "consentirà di crescere ulteriormente sia nella zona della Valdera e della Valdicecina, zona ad alto tasso di piccole imprese commerciali, che nel capoluogo che potrà contare su un coordinatore specifico in stretto collegamento con gli imprenditori che costituiscono il nucleo portante del direttivo cittadino, ad incominciare dal presidente Fabrizio Di Sabatino e dai presidenti delle categorie Mirco Sbrolli (che ricopre anche la carica di presidente provinciale Anva), Gianluca Tiozzo e Gianmarco Boni. Stesso discorso per Del Sarto che sarà coadiuvato da una presidenza già collaudata composto da Valentina Aurilio per Pontedera, Futura Cavallini per l’area Valdera-Cuoio e Jonni Guarguaglini per la Valdicecina".