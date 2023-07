Il territorio di Calcinaia avrà un nuovo punto di distribuzione di beni per le persone bisognose. Sabato 15 Luglio, alle ore 10, sarà inaugurato un Banco Solidale gestito dall'associazione '56012 - W le Fornacette', col supporto di 'Cani Storti'. Il banco sarà situato presso il Centro 'I Ponti', in via Firenze a Fornacette, da cui si accederà dal lato di via Bologna.

Il banco si aggiunge alle distribuzioni effettuate dalla Misericordia di Fornacette e dalla San Vincenzo de' Paoli di Calcinaia, a differenza delle quali distribuirà oltre ad alcuni beni alimentari, prodotti - come, per esempio, saponi e detersivi - di fondamentale utilità e di uso quotidiano. Le famiglie e le persone che hanno necessità di usufruire della distribuzione di tali beni potranno rivolgersi al Banco Solidale ogni Giovedì dalle ore 16 alle ore 20.

Sabato 15 luglio prenderanno parte all'inaugurazione anche il sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi, e il vicesindaco con delega al sociale, Flavio Tani.