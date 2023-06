Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta iera sera, 23 giugno, intorno alle 20, in via Veneziano a Pisa, per sventare un'occupazione abusiva. I residenti del condominio si sono rivolti alla Polizia segnalando che due soggetti stavano cercando di entrare in un appartamento delle case popolari gestite da Apes. Una volta raccolta la descrizione, gli agenti inviato sul posto hanno rintracciato i due, fermandoli nonostante il tentativo di fuga. Si tratta di due giovani dell'Est Europa, in regola con il permesso di soggiorno. La tempestiva segnalazione ed il repentino intervento della Polizia ha evitato danni all'immobile. A carico di entrambi sarà redatta comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica per il reato di invasione di terreni ed edifici, in attesa di denuncia da parte di Apes.

La giornata di ieri è stata anche scenario di controlli specifici nelle zone centrali di Pisa, in particolare stazione e area di piazza delle Vettovaglie. La sera non sono state registrate criticità. Nel pomeriggio sono state identificate 49 persone e controllati 31 veicoli, con l'elevazione di 3 contravvenzioni al Codice della Strada. Tra le persone sottoposte a controllo, proprio in piazza delle Vettovaglie un 39enne tunisino ha tentato di sfuggire ai poliziotti ed è stato bloccato nella vicina via Cavalca.

Il soggetto, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e stupefacenti, è stato trattenuto in Questura e messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione, che visti i precedenti ha predisposto l'accompagnamento presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Potenza. Nei prossimi giorni, perfezionato l'iter amministrativo, il cittadino tunisino verrà definitivamente rimpatriato a Tunisi, con divieto di reingresso sul territorio nazionale italiano per i prossimi 5 anni.