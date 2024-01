Omicidio a coltellate in Piazza Vittorio Emanuele II: fermato un 32enne

Prima svolta nelle indagini per l'omicidio di Ilyes Amri, il 25enne tunisino rimasto ucciso a coltellate la sera del 5 gennaio in Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa. I Carabinieri, che hanno avviato le indagini subito dopo i fatti avvenuti sotto i loggiati delle poste, hanno sottoposto a fermo un 32enne georgiano, sospettato di essere coinvolto nell'aggressione letale.

Ad agire, secondo l'attuale pista investigativa, sarebbero stati in due. La dinamica emersa durante gli accertamenti è quella di una lite sfociata in violenza, dove ad avere la peggio è stato il 25enne, spirato per le ferite ricevute al corpo durante il tragitto in ambulanza verso l'ospedale. Il 32enne indagato è stato bloccato nella notte. A contribuire a dare una stretta verso i responsabili sono state la visione delle numerose telecamere di sorveglianza presenti in zona e i tradizionali accertamenti tecnici del caso, tipici quelli sui telefoni cellulari. L'indagine prosegue serrata.