Alla scoperta delle discipline paralimpiche: il Cus ospita l’Open Day Multisport Paralimpici

Uildm Pisa (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) e Cip Toscana (Comitato Italiano Paralimpico) presenteranno il prossimo sabato 21 ottobre, dalle 9 alle 13, l’Open Day Multisport Paralimpici. Un evento che guarda all’inclusione e al benessere generato dall’attività sportiva in collaborazione con il Coordinamento Etico dei Caregivers di Pisa e il Cus (Centro Universitario Sportivo), a cui va il ringraziamento sentito degli organizzatori per gli spazi accessibili messi a disposizione.

Chi lo desidera potrà partecipare o assistere sette differenti attività sportive paralimpiche tra cui la boccia, calcio balilla, tennis tavolo, danza sportiva, rowing, hockey e calcio in carrozzina. L’iniziativa si aprirà alle 8.30 del mattino con la registrazione dei partecipanti. Quindi ci saranno i saluti delle autorità locali e dei/delle rappresentanti degli enti organizzatori. Un ringraziamento particolare al Uildm Pisa Sporting Bowls Asd, la squadra di boccia paralimpica pisana, per l’impegno e la passione quotidiana trasmessa ai ragazzi e le ragazze che fanno parte del team.

"Lo sport è da sempre sinonimo di condivisione e inclusione - dichiara Alessandro Pecori, responsabile operativo dello sportello ‘Informare comunicando’ di Uildm Pisa - ha il potere di unire le persone e rompere qualsiasi tipo di barriera sociale. Lo sport è per tutti, ed è un modo per uscire dall’isolamento, socializzare e entrare in contatto con il proprio sé. Ecco perché come Uildm, insieme al Coordinamento Etico dei Caregivers, abbiamo ritenuto importante creare una giornata di sport da dedicare alle persone con disabilità".