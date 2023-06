Rifiuti: centri di raccolta a Pisa aperti per 12 ore

In accordo con l’amministrazione comunale, Geofor informa che a partire da lunedì 12 giugno 2023, i centri di raccolta di Pisa di via Pindemonte e Putignano via Fiorentina osserveranno lo stesso orario al pubblico, dal lunedì al sabato, per 12 ore consecutive, ovvero dalle 7 alle 19 (stesso orario del Centro di Raccolta di San Jacopo).

Ricordiamo che il centro di raccolta di Pindemonte è accessibile alle utenze regolarmente iscritte a ruolo TARI dei Comuni di Pisa e San Giuliano Terme, mentre quello di Putignano per le utenze regolarmente iscritte a ruolo TARI dei Comuni di Pisa e Cascina.

I centri di raccolta resteranno chiusi in occasione delle festività nazionali e del Santo Patrono del Comune di Pisa del 17 giugno.