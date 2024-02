Debutta l'orchestra 'Oltreconfine': un progetto di arte e inclusione

Venerdi 9 febbraio prende il via l’Orchestra inclusiva 'Oltreconfine'. A Putignano, presso la scuola 'Moretti', si è formata un'orchestra di 22 bambini che verrà guidata da qualificati musicisti volontari secondo il metodo di lavoro del maestro venezuelano Antonio Abreu. L’orchestra vede la compartecipazione attiva dell’Associazione San Tommaso in Ponte (capofila), Scuola di Musica 'G. Bonamici', IC 'Gamerra', Associazione 'Tamburi futuri' e Associazione 'Musica e società'.

La partecipazione all’orchestra è completamente gratuita per dare a tutti, soprattutto a coloro che non ne avrebbero le possibilità, di accedere a un linguaggio artistico, produttore di pensiero e di conoscenza, ma anche di capacità di socializzazione e cooperazione. L’obiettivo è il recupero e l’inclusione in particolare dei giovani e giovanissimi a rischio abbandono scolastico. Attraverso la pratica collettiva nell’apprendimento della musica come strumento di riscatto sociale, di crescita della personalità, di scambio interculturale e multietnico.

"L’abbiamo chiamata Orchestra 'Oltreconfine': nessuno si deve sentire escluso. L’orchestra è una piccola comunità formata da studenti, docenti, maestri, tutor; ma anche gli strumenti ne fanno parte e per questo 'Oltreconfine' ha avviato un sistema di raccolta fondi per poter acquistare gli strumenti musicali per adesso mancanti e tutta l’attrezzatura necessaria".

La raccolta fondi, a cura della Fondazione 'Il cuore si scioglie - UniCoopFi' avviene attraverso una piattaforma ITA: https://www.eppela.com/projects/10970 oppure durante i numerosi eventi programmati.

- Sabato 10 febbraio ore 21 - Pisa, Chiesa di San Frediano. Concerto di Carlo Ipata, flauto e Giovanni Del Vecchio, clavicembalo. Ingresso libero.

- Venerdì 16 febbraio ore 20 - Putignano, Circolo Arci. Cena di solidarietà con musica. Prenotazioni 349 8100204.

- Domenica 25 febbraio ore 17 - Pisa, Stazione Leopolda. Concerto corale e orchestrale con la Junior Orchestra della scuola 'Bonamici' e il Coro 'R. Pappalettere' del Liceo Dini.

- Sabato 2 marzo ore 18 - Marina di Pisa, Circolo Arci 'Il Fortino'. Presentazione del libro SOS-Salva ogni sogno di Alfonso De Pietro, scrittore compositore e cantante. Ingresso su prenotazione.