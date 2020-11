Cancello nel vicolo Sant'Orsola, la Municipale: "Luogo di spaccio e degrado"

Un luogo "segnalato più volte, in particolare nelle ore serali/notturne, come luogo frequentato da balordi intenti allo spaccio e persone in stato di ubriachezza che urinano, vomitano ed insozzano la strada, di fatto impedendone l'accesso e la fruizione". Sono le motivazioni riportate nell'ordinanza della Polizia Municipale con la quale è stata disposta la chiusura del vicolo Sant'Orsola in Borgo stretto con l'installazione di un cancello.

"Più volte - si legge nell'atto - è stata segnalata la presenza di escrementi canini determinando disagio e rischio per i cittadini". Una situazione, che "determina nei residenti e turisti la percezione di incuria della città". "L'insozzamento della strada" inoltre "comporta troppo spesso interventi straordinari ed ordinari di pulizia con i relativi costi a carico della collettività, onde evitare un pregiudizio alla salute, all'igiene, ed alla fruibilità degli spazi pubblici". Condotte che "integrano talvolta anche fenomeni di assembramento di persone a distanze ravvicinate e comunque in contrasto con le attuali misure precauzionali contro la diffusione del virus Covdi-19".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel documento si specifica inoltre che il provvedimento è stato preso anche "per la sostanziale non fruibilità di detto ingresso per fini di pubblico transito", essendo in quel punto la strada "particolarmente stretta e con la presenza di antico pilastro in pietra all'intersezione che ne impedisce l'accesso con sedia a rotelle al servizio di persone invalide e passeggini per bambini". L'atto evidenzia inoltre come "via Sant'Orsola è regolamentata come area pedonale con accesso e uscita carrabile ai veicoli in emergenza e al servizio delle persone invalide dalla parte di via degli Artigiani".