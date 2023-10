Arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti, perché all'aeroporto Galilei di Pisa è stato trovato con quasi un chilo e mezzo di droga nascosta nel corpo. In manette è finito un cittadino di 38 anni di origine nigeriana, proveniente dal Belgio. Nel dettaglio gli ovuli che aveva ingerito prima di partire contenevano quasi 1.300 grammi di eroina e oltre 100 grammi di cocaina. L'indagine si inserisce nel contesto dei controlli svolti dalla Guardia di Finanza, congiuntamente ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sezione Operativa Territoriale.

Il passeggero proveniva da Bruxelles/Charleroi. E' atterrato in Italia "per promuovere scopi benefici e associazionisti", recitava la dichiarazioni d'ingresso. Al controllo però non ha saputo spiegare esattamente la sua attività, mostrando anche un particolare nervosismo. Militari e funzionari doganali così hanno voluto vederci chiaro e hanno predisposto l'esame ai raggi X presso l'ospedale Cisanello. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il passeggero aveva ingerito 122 ovuli in contenitori plastici rigidi avvolti in strati di nastro adesivo. A quel punto è scattato l'arresto e il trasferimento al Don Bosco. Lo stupefacente è stato sequestrato.

La sostanza stupefacente avrebbe fruttato oltre 80mila euro allo spaccio. "L'operazione - spiega in una nota la Guardia di Finanza - conferma come le organizzazioni criminali continuino ad avvalersi di corrieri che occultano stupefacenti nel proprio corpo, in involucri precedentemente ingeriti, ovvero all'interno del bagaglio a seguito. Il risultato conseguito è dimostrazione dell’efficacia del Protocollo di Intesa siglato fra Adm e Gdf nel mese di aprile di quest’anno, documento che velocizza lo scambio di informazioni e agevola le attività di verifica congiunta fra le due istituzioni presenti sul territorio volte a contrastare anche le violazioni derivanti da comportamenti illegittimi di passeggeri".