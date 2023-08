Vicopisano: pubblicato il bando per gli incentivi economici del Pacchetto scuola

L'amministrazione comunale di Vicopisano ha pubblicato il bando per l'assegnazione dell'incentivo economico denominato Pacchetto Scuola, destinato a studenti e studentesse, con famiglie più fragili economicamente, di età non superiore a 20 anni compiuti entro il 22 settembre 2023 (data di scadenza per la presentazione della domanda).

Gli studenti devono altresì essere iscritti, per l'anno scolastico 2023/2024, a una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli enti locali oppure a un percorso di formazione e di istruzione professionale (Ie FP) in una scuola secondaria di secondo grado o in una agenzia formativa accreditata e devono far parte di nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.748,78 euro.

I requisiti anagrafici non si applicano agli studenti con disabilità o con invalidità non inferiore al 66%. Il beneficio può essere richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente stesso, se maggiorenne. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda (entro il 22 settembre incluso). Il contributo può essere utilizzato per l'acquisto di libri scolastici, di altro materiale didattico e per servizi scolastici. Tutte le informazioni nel bando, disponibile sul sito www.comune.vicopisano.pi.it, o telefonando all'Ufficio Scuola: 050/796504-62.