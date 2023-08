L'Unione Valdera rilancia il Pacchetto scuola dedicato alle famiglie

Sempre dalla parte delle famiglie, soprattutto in un periodo in cui l’inflazione e il costo della vita incidono sui risparmi di tanti genitori che devono provvedere anche alle spese scolastiche dei propri figli. L’Unione Valdera apre per le cittadine e i cittadini residenti nei comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera il bando del cosiddetto 'Pacchetto scuola'. Da martedì 22 agosto e fino a venerdì 22 settembre sarà dunque possibile presentare la domanda per ottenere l'incentivo economico al diritto allo studio per il prossimo anno scolastico 2023/2024.

L’incentivo è destinato a studenti di età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero al massimo 20 anni e 364 giorni al 22 settembre), residenti in uno dei comuni dell’Unione Valdera (ovvero Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera) e iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti Locali oppure iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (Ie FP) presso una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata.

Per ottenere l’incentivo i nuclei familiari richiedenti devono essere in possesso, al momento di presentazione della domande, dell’attestazione ISEE 2023 con un importo non superiore ad euro 15.748,78. Si ricorda che in caso di attestazione ISEE con annotazioni per omissioni o difformità o anagraficamente non conforme, la domanda di ammissione al bando potrà essere accettata solo se, entro il termine di scadenza per la presentazione dei ricorsi (2 novembre 2023), questa verrà regolarizzata.

Il beneficio può essere utilizzato per acquisto di libri di testo o di altro materiale didattico e per usufruire dei servizi scolastici. Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa, ma si raccomanda di conservarla per esibirla in caso di eventuali controlli. Le domande devono essere presentate esclusivamente on line dal sito web www.unione.valdera.pi.it accedendo alla sezione dei 'Servizi on line' - 'Diritto allo studio'. L'accesso ai moduli per l'invio delle domande è consentito con SPID, CNS o CiE. Nel caso di difficoltà per la compilazione della domanda, sono presenti sul territorio punti di assistenza il cui elenco è disponibile sul sito dell'Unione Valdera. Nel caso di difficoltà per la compilazione della domanda, sono presenti sul territorio punti di assistenza il cui elenco è disponibile sul sito dell’Unione Valdera, che potranno essere contattati, per appuntamento. Per ulteriori informazioni è inoltre possibile contattare gli Uffici Scuola degli 8 comuni dell’Unione o direttamente l’Ufficio 'Servizi scolastici' dell'Unione Valdera scrivendo all'indirizzo di posta elettronica dirittoallostudio@unione.valdera.pi.it