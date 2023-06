Castelfranco: i Parchi in movimento tagliano il traguardo del settimo anno

Sport, aria aperta, benessere. Tre semplici ingredienti per raccontare un’iniziativa di successo. Torna per il settimo anno lo sport all’aria aperta di 'Parchi in movimento 2023': il progetto organizzato dal Comune di Castelfranco di Sotto in collaborazione con il Comitato UISP Zona Cuoio e con il patrocinio di SST Azienda USL Toscana Centro, che porta l’attività motoria nel fresco dei parchi comunali. Le attività sono tutte gratuite e aperte a tutti (non solo residenti).

Si tratta di oltre un mese di attività motoria: il programma va dal 26 giugno al 28 luglio e prevede lezioni di varie tipologie, per offrire una scelta differenziata e andare incontro alle esigenze di tutti: corsi di yoga, ginnastica dolce, aerobica & tonificazione e pilates coordinati da insegnanti accreditati UISP. La novità di quest’anno è inoltre il fitness musicale, per unire lo sport al divertimento.

L’iniziativa si rinnova con lo stesso obiettivo: promuovere uno stile di vita sano e incentivare la socializzazione unendo il benessere fisico e mentale. Lo sport in compagnia e all’aria aperta è un vero toccasana per persone di ogni sesso ed età. Per questo motivo i corsi proposti sono differenziati, per andare incontro alle diverse esigenze e capacità.

"Tutti ce lo chiedono. Ormai 'Parchi in Movimento' è diventato un appuntamento che a Castelfranco le persone si aspettano e attendono con entusiasmo - hanno dichiarato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore allo Sport Federico Grossi - Le lezioni, coordinate da professionisti qualificati, sono un modo per vivere i parchi pubblici in un modo nuovo. Per riappropriarsi del verde, percepirlo davvero come un bene comune da condividere insieme alla comunità. Siamo felici che ogni anno la partecipazione sia tanta. Un incentivo per la nostra amministrazione, a impegnarci per rinnovare il progetto e migliorarlo ogni volta".

"Ringrazio l'amministrazione comunale per averci affidato per il quarto anno consecutivo la gestione di parchi in movimento giunta alla sua settima edizione - ha commentato Antonio Bottai presidente UISP Valdarno Inf. - Dopo aver passato il periodo pandemico finalmente quest'anno possiamo lavorare in totale tranquillità e senza vincoli. Quanto lo sport significhi benessere sia fisico che mentale lo sappiamo tutti ancor di più se fatto all'aria aperta e con una consapevolezza della ritrovata libertà di movimento. Tutti i nostri corsi saranno coordinati e gestiti da insegnanti accreditati UISP e si svolgeranno nei parchi individuati dal comune, sia per Castelfranco che per Orentano. Ringrazio inoltre la USL toscana centro per aver concesso il suo patrimonio per il programma di attività".

LE AREE VERDI. Le attività sportive si svolgeranno nei parchi e giardini pubblici: il Parco Galilei su Viale 2 giugno a Castelfranco, il parco nella zona Coop (Via Alfieri/Via Camerini), la pista polivalente accanto al Palazzetto a Orentano (Piazza Casini), il parco di Piazza Franceschini (via Pertini) sempre a Castelfranco.

COME PARTECIPARE. Per partecipare ai corsi è consigliato prenotarsi con le seguenti modalità: contattare UISP Zona del Cuoio APS chiamando il numero di tel. 3929818534 (anche tramite messaggio WhatsApp) indicando NOME e COGNOME - CORSO - LUOGO - GIORNO - ORARIO. Apertura Sede UISP ZONA DEL CUOIO APS dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 www.uisp.it/zonadelcuoio - www.comune.castelfranco.pi.it.

IL PROGRAMMA. Castelfranco

- PARCO 'GALILEI' (Viale 2 giugno) Aerobica & Tonificazione. Lunedì - Mercoledì/ 19-20

- PISTA POLIVALENTE (Via Bachelet) Ginnastica Dolce - AFA. Lunedì - Mercoledì - Venerdì/ 8.30-9.30

- PIAZZA FRANCESCHINI (Via Pertini) Yoga. Lunedì - Mercoledì/ 19.30-20.30

- PARCO ZONA COOP (Via Alfieri/Via Camerini). Pilates: Martedì - Giovedì/ 19.30-20.30

Orentano

- AREA VERDE/PISTA POLIVALENTE (Piazza Casini) Fitness Musicale. Lunedì - Mercoledì/ 19-20; Ginnastica Dolce - AFA. Martedì - Giovedì/ 8.30-9.30; Pilates. Martedì - Giovedì/19-20