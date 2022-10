Mostra patente falsa al controllo in zona stazione

Nel pomeriggio di ieri, 17 ottobre, la Questura di Pisa ha svolto in centro storico e nel quartiere della stazione ferroviaria un servizio di controllo del territorio aggiuntivo rispetto alle ordinarie pattuglie della Squadra Volanti. Le operazioni sono state condotte con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato fatti appositamente venire da Firenze. Lo scopo era sempre prevenire i fenomeni di microcriminalità, spaccio di sostanze stupefacenti e ogni altra condotta che possa mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso del servizio sono stati effettuati alcuni posti di controllo, identificate 45 persone e controllati 26 veicoli. Tra le novità emerse ne corso del servizio straordinario:

In via Cappuccini in san Giusto una pattuglia ha proceduto al controllo di un’autovettura Ford Fiesta con due soggetti a bordo, entrambi di origine georgiana e residenti a Pisa. In Banca dati la Sala operativa ha comunicato ai poliziotti su strada che entrambi vantavano precedenti per reati contro il patrimonio, pertanto il controllo è stato più incisivo. Il passeggero ha mostrato agli agenti una patente rilasciata da autorità Georgiane che insieme al sospetto sui soggetti ha fatto sorgere dubbi sulla sua genuinità. Aseguito di accertamenti il documento è risultato abilmente contraffatto. Il 26enne georgiano è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di uso d’atto falso, mentre la patente contraffatta è stata posta sotto sequestro.

In piazza Vittorio Emanuele II, sotto i loggiati delle Poste, una pattuglia ha sottoposto a controllo un cittadino della Guinea 23enne, trovandolo in possesso di una levigatrice professionale per pavimenti, della quale il giovane non ha fornito alcuna giustificazione, negando peraltro di lavorare come pavimentista o muratore. La levigatrice, dal costo non certo irrisorio, è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti sulla sua reale provenienza, mentre l’ extracomunitario è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione.