Pontedera, da una lettera alla realtà: tutte le scuole primarie avranno nuovi alberi

La 'scintilla' è stata una lettera, scritta di proprio pugno, dagli alunni della classe terza A della scuola 'Margherita Hack' del Romito, al sindaco Matteo Franconi. Oggetto, la richiesta di avere un albero nuovo, sul territorio pontederese, per ogni classe prima della scuola primaria.

Un benvenuto, in nome dell'ambiente, ai nuovi arrivati, al quale il sindaco ha subito dato l'ok. E lunedì 15 aprile, in compagnia dell'assessore alle politiche educative Francesco Mori, si è recato alla scuola 'Hack', individuando, assieme ai bambini e alle maestre, i luoghi, nel giardino, dove saranno piantati, già nei prossimi giorni, due gelsi.

Analoghe piantumazioni seguiranno negli altri plessi, "Con l'impegno - ha detto Franconi - che dal prossimo settembre, con l'ingresso delle classi prime, metteremo, nei giardini delle scuole, una pianta per ogni classe. Vi ringrazio - ha aggiunto il sindaco parlando ai bambini, che hanno letto un messaggio facendo un riferimento anche ai nonni - per il pensiero che avete avuto per le nostre residenze sanitarie assistite. Quando incontro gli ospiti mi chiedono proprio dei progetti sulle scuole e sulle piste ciclabili perché si continua sempre a pensare ai nipoti e al futuro di questa città".

"Contaminare di alberi scuole e città - ha aggiunto Mori - è uno dei modi che abbiamo per rispondere alla situazione legata ad un clima che è cambiato. Ben vengano le sollecitazioni e le richieste come quelle che abbiamo ricevuto".