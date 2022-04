Premiato il modello sindacale della Cisl Fp di Pisa che mette al centro le persone e i loro bisogni!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Buona affermazione della Cisl Funzione Pubblica di Pisa nei vari collegi della Provincia, a conclusione del tour elettorale del 5-6 e 7 Aprile per il rinnovo delle Rsu in tutti gli enti del comparto del Pubblico Impiego. La Cisl Fp di Pisa conferma la propria presenza e centralità in praticamente tutti i collegi delle funzioni centrali e degli enti locali. Vogliamo ringraziare – afferma il Segretario Generale Cinzia Ferrante - centinaia di votanti che ci hanno dato fiducia. Non è stata una partita semplice anche per una pandemia tuttora in corso. Ma gli uomini e le donne del lavoro pubblico hanno apprezzato il nostro impegno, i nostri valori, il nostro essere un sindacato libero, la nostra concretezza e capacità di rinnovarci. Nel comparto delle funzioni centrali la CISL FP è stata presente con le proprie liste in 18 collegi su 21 raggiungendo risultati importanti e, in diversi casi, determinanti: siamo il primo sindacato all’Inail, al Ministero dell’Istruzione, all’Archivio di Stato ed alla Biblioteca Universitaria, il secondo nelle Agenzie fiscali. Ottimi risultati e conferme con percentuali mai inferiori al 33% alla Soprintendenza ai beni culturali, all’Aci, all’Ispettorato del lavoro; conferme all’Inps e nel settore, della difesa, con buoni risultati al Cisam ed alla 46° Brigata Aerea. La CISL FP di Pisa si afferma come unico sindacato rappresentativo dei lavoratori nei comuni di Peccioli e Santa Maria a Monte mentre vantiamo il primato con maggior numero di voti tra gli addetti della Polizia Municipale nei Comuni di Pisa, San Miniato, Cascina, Santa Maria a Monte, Montopoli, Castelfranco di Sotto, Volterra, Fauglia e Crespina Lorenzana. Stiamo aspettando i risultati delle votazioni nella Uslnordovest e Azienda Ospedaliera Pisana dove non mancheranno riconferme alla CISL FP. Nel dire grazie ai 160 candidati, insieme ai nuovi eletti che hanno partecipato a questa importante sfida per affermare la nostra rappresentanza sindacale nel mondo pubblico, saremo ancora più motivati e orgogliosi di portare avanti il cambiamento oramai indispensabile nella PA per valorizzare sempre più il mondo del lavoro e offrire servizi sempre più efficienti ai cittadini.



Il Segretario Generale CISL FP Cinzia Ferrante