Festeggiamenti per Luisa Spagnoli: lo storico negozio celebra 60 anni di attività

Celebra 60 anni di attività a Pisa la boutique di Luisa Spagnoli, affermato brand di moda con sede al numero 93 di Corso Italia e presente nel principale asse commerciale della città dal 1963. Un traguardo che Confcommercio Provincia di Pisa celebra con una targa e un attestato di riconoscimento consegnato al direttore commerciale Giorgio Lorenzoni dal presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi, il sindaco di Pisa Michele Conti e l'assessore al Commercio Paolo Pesciatini.

Era il 1928 quando Luisa Spagnoli, all'età di 51 anni, iniziò a produrre i suoi primi maglioni di lana d'angora, dopo aver scoperto con il suo intuito eccezionale la potenzialità della maglieria nel campo della moda. Oltre ad essere stata tra i fondatori della Perugina con l'invenzione di un nuovo cioccolatino, il famoso 'Bacio', Luisa diede vita ad un allevamento di conigli d'angora. Da qui inizia la storia di un'azienda che negli anni si è trasformata in un simbolo dello stile italiano, dove tradizione e innovazione, sartorialità ed industria sono saldamente legate tra di loro.

"Continuiamo a tenere fede all'impegno di avere i nostri negozi nelle città di provincia, in tutta Italia siamo una rete di 132 negozi, ma siamo presenti molto all'estero, con l'obiettivo di sbarcare anche in Cina e negli Stati Uniti" dichiara il direttore commerciale di Luisa Spagnoli Giorgio Lorenzoni. "Il negozio di Pisa dopo 60 anni è una istituzione e un punto di riferimento per la città. Siamo molto contenti di continuare questo lungo percorso insieme alla città".

Parla di storia imprenditoriale bellissima il sindaco di Pisa Michele Conti: "Oltre cento anni fa, grazie ad una imprenditrice illuminata, che in un momento particolarmente difficile a causa dei conflitti bellici, decise di dedicarsi alla moda. Luisa Spagnoli non vedrà mai la luce del suo stabilimento, ma ancora oggi questa azienda è guidata da una sua pronipote, con una produzione interamente italiana apprezzata ovunque. L'auspicio è che nel nostro centro ci siano ancora più boutique con un simile know-how tutto italiano".

"Come Confcommercio siamo orgogliosi avere nel tessuto commerciale e da 60 anni e di premiare questa attività, un brand che vanta un alto livello dello stile italiano, molto apprezzato anche all'estero, esempio di passione, dedizione e innovazione, che continua a fare grandi numeri alla sua quinta generazione" le parole di sostegno del presidente di ConfcommercioPisa Stefano Maestri Accesi.

"Il Made in Italy ha fatto la storia e fa tutt'ora la storia della moda e dell'alta moda nel mondo - aggiunge l'assessore al commercio e turismo Paolo Pesciatini - questo è stato possibile grazie a imprenditori straordinari che hanno saputo coniugare etica ed estetica. Fra questi deve essere annoverata Luisa Spagnoli, grande imprenditrice, donna all'avanguardia che ha saputo guardare nella storia della impresa anche con attenzione al miglioramento della vita dei propri dipendenti. Siamo onorati di avere da 60 anni la presenza della boutique Luisa Spagnoli, nel centro della vita commerciale della nostra città".