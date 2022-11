Progetto dell’Asl Toscana Nord Ovest premiato agli oscar della sanità

L'Azienda USL Toscana nord ovest è stata premiata agli oscar della sanità. Durante la manifestazione denominata 'Lean Healthcare Award 2022', che si è svolta al Palazzo delle esposizioni di Roma lo scorso 10 novembre, l'Asl ha ottenuto dall'Osservatorio per l'integrazione sociosanitaria il premio come terza classificata con il progetto per l’ulteriore sviluppo dei percorsi socio-sanitari integrati di presa in carico delle persone non autosufficienti e delle persone disabili, percorsi realizzati dal Dipartimento servizi sociali, in sinergia e stretta integrazione con i dipartimenti di cure primarie, professioni infermieristiche, salute mentale e riabilitazione e che l’Azienda monitora costantemente per renderli sempre più semplici e accessibili.

Gli oscar della sanità, giunti quest'anno alla quinta edizione, sono il premio rivolto ai migliori progetti di riorganizzazione nel mondo Healthcare e Lifescience. Una sezione speciale, promossa dall'Osservatorio stesso, da Agenas, Federsanità e Anci, è dedicata all'integrazione socio sanitaria e raccoglie le esperienze di integrazione già in corso o i progetti legati alle missioni 5 e 6 del PNRR.

Le esperienze più significative sono state selezionate dal comitato tecnico dell’Osservatorio e proposte alla valutazione della giuria scientifica del Lean Health Award. Al terzo posto si è classificato il progetto dell'AUSL Toscana nord ovest.

"E' un bel riconoscimento a livello nazionale - dice Laura Guerrini, direttrice dei servizi sociali dell'Ausl Toscana nord ovest, che ha ritirato il premio - e che conferma come il lavoro di equipe migliori e tuteli le performance dei professionisti e i diritti di cittadinanza delle persone più fragili".