Vaccini over 40, è il giorno dei nati nel 1978-1979

Agende aperte sul portale online regionale, dalle ore 17 di oggi, giovedì 20 maggio, per i nati nel 1978 e nel 1979 (43 e 42enni).

La campagna di vaccinazione per la categoria dei quarantenni procede, lo ricordiamo, per biennio anagrafico: possono prenotare due classi di età

per volta.

Domani, venerdì 21 maggio, potranno prenotare la vaccinazione i nati nel 1980 e nel 1981 (41 e 40enni), andando così a completare l'intera fascia

anagrafica degli over 40. Anche in questo caso, le agende saranno aperte alle ore 17.