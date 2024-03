Ponsacco: un nuovo mezzo per l'Associazione Nazionale Carabinieri

Presentato questa mattina, 3 marzo, a Ponsacco il mezzo dell'Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo ANC PC 18 che è stato attrezzato per specialità tecniche multiple, grazie al contributo di alcune aziende locali. "Si tratta di un furgone Ducato adibito al trasporto di nove persone - spiega Alessio Giani, responsabile regionale dell’unità cinofile - ma non solo, predisporremo uno spazio per il trasporto dei cani da ricerca, sia per la formazione che per gli interventi operativi. Inoltre sarà dotato di apparati radio multifrequenziali e ponte adibito alla radioemergenza, utilizzato da base operativa mobile, corredato di equipaggiato ed attrezzatura antincendio".



“E' un ulteriore passo in avanti per il Nucleo Anc 18 - commenta il generale Angelo De Luca, coordinatore provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri - che va a rafforzare tutte le attività previste dallo statuto, per cui rivolgo il mio più sentito ringraziamento a coloro che hanno fattivamente contribuito per la riuscita di questa importante iniziativa”.

"Una bella notizia per l’associazione e per tutta la nostra comunità - hanno detto la sindaca Francesca Brogi e l’assessora alla Protezione civile e all’Ambiente Roberta Lazzeretti - grazie ai volontari e alle volontarie che ogni giorno offrono il loro tempo e le loro competenze a supporto della collettività. Il nostro ringraziamento va a voi, alla vostra professionalità e al vostro impegno. Siamo orgogliosi, come amministrazione, di poter contare a Ponsacco di una fitta rete di associazioni di volontariato che negli anni sono cresciute e si sono specializzate in settori specifici. Grazie per il prezioso lavoro che svolgete".



Presenti all’inaugurazione del nuovo mezzo una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Ponsacco composta da Marino Marinari e Simone Chiarugi e una rappresentanza della Stazione dei Carabinieri di Ponsacco.

"Mi preme ringraziare i volontari che quotidianamente svolgono molteplici servizi a favore della collettività - interviene il presidente del Nucleo Emilio Greco - senza di loro non potremmo essere qui oggi".