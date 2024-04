Pontedera, definita la riorganizzazione del trasporto pubblico: presentate le nuove linee urbane

Dopo la prima fase di attivazione dal 26 febbraio scorso delle nuove navette gratuite, Navetta B e Navetta C, a decorrere da lunedì 22 aprile si completerà la riorganizzazione del servizio urbano TPL di Pontedera che prevede la messa in esercizio delle restanti autolinee:

- Linea 1 STAZIONE-STADIO-LA ROTTA-MONTECASTELLO. Collega con un servizio ad orario la Stazione Fs con lo Stadio e la Rotta e 5 corse sono prolungate da località La Rotta alla frazione di Montecastello. La validità delle corse è feriale tutto l’anno.

- Linea 2 STAZIONE-AFRICA-SANTA LUCIA-GELLO-LE MELORIE. Collega con un servizio ad orario la Stazione con viale Africa, le frazioni di Santa Lucia, Gello zona industriale e Le Melorie. Il servizio è esteso a tutto l’arco giornaliero e la validità delle corse è feriale tutto l’anno escluso il mese di agosto.

- Linea 3 STAZIONE-NENNI-ROMITO-TREGGIAIA. Collega con un servizio ad orario la Stazione con via De Nicola e via Nenni, prosegue per la frazione del Romito fino in Val di Cava e con 5 corse raggiunge la frazione di Treggiaia. La validità delle corse è feriale tutto l’anno.

- Navetta A PARK CINEPLEX-INDIPENDENZA-MARTIRI-GRONCHI. La nuova Navetta A è caratterizzata dalla frequenza di servizio di 20 minuti e, rispetto al percorso attuale, presenta il prolungamento di tutte le corse in via Indipendenza fino alla rotatoria con via Ghandi. La validità delle corse è feriale tutto l’anno. L’accesso al servizio è gratuito per l’utenza.

- Navetta D PARDOSSI-FORNACETTE. Nuova navetta di collegamento tra la frazione di Pardossi e Fornacette, con orari in corrispondenza con quelli dell’autolinea 180 per/da Pontedera ed eventualmente per/da Cascina/Pisa. Presenta un servizio su tre fasce orarie (6:30-8:30, 12:30-14:30, 17:30-19:30) con frequenza di servizio media di 30 minuti. La validità delle corse è feriale tutto l’anno escluso Agosto. L’accesso al servizio è gratuito per l’utenza.

NUOVE FERMATE. Saranno attivate, inoltre, le nuove fermate:

- PTD040 - PARDOSSI V.SILONE per la Navetta D

- PTD461 - GELLO Z.IND. V.TOSCANA 1 per la Linea 2

- PTD462 - GELLO Z.IND. V.TOSCANA 2 per la Linea 2

- PTD463 - GELLO Z.IND. V.TOSCANA 3 per la Linea 2

- PTD464 - GELLO Z.IND. V.TOSCANA 4 per la Linea 2

Le novità sono state presentate lunedì 15 aprile in Piazza Garibaldi, a Pontedera, alla presenza di Matteo Franconi, sindaco di Pontedera, Mattia Belli, assessore comunale alla mobilità, Luca Barsaglini, responsabile movimento Autolinee Toscane per la Provincia di Pisa e Riccardo Nannipieri, coordinatore comunicazione e marketing Autolinee Toscane per il dipartimento nord.

"Presentiamo l'avvio della seconda fase della riorganizzazione del sistema di mobilità urbana sul trasporto pubblico locale, con l'introduzione di tre linee urbane oltre alle quattro navette gratuite, presenti sul territorio comunale e che abbiamo avviato con una prima fase partita già a fine febbraio. Dal 22 aprile passeremo da due a tre linee urbane, con un sistema integrato che raggiungerà il suo apice andando a coprire tutto il territorio comunale in frazioni, quartieri, zona industriale" hanno sottolineato Franconi e Belli.

"Alle navette aggiungiamo le tre linee 1, 2, 3 - ha detto Barsaglini - che garantiscono lo stesso livello di servizio che c'era prima, più i collegamenti nuovi verso le frazioni collinari di Montecastello e Treggiaia. La nuova linea 2 inoltre, rispetto alla precedente, avrà un esercizio più intenso nell'arco giornaliero e servirà la zona industriale di Gello".