Doppia laurea Pisa-Parigi per Charlotte Brimont, prima studentessa a completare il ciclo di studi in comune tra il Corso di laurea magistrale in Data Science and Business Informatics dell’Università di Pisa ed il Master in Informatique des Organisations dell'Universiteì Paris-Dauphine. La cerimonia si è svolta al dipartimento di informatica dell’ateneo pisano lo scorso 1 dicembre. Charlotte Brimont ha scritto una tesi intitolata 'Route diversity in urban environments'. Relatori erano Luca Pappalardo, Giuliano Cornacchia e Roberto Pellungrini. La Commissione di laurea era composta dai professori Antonio Frangioni, Letizia Milli, Salvatore Ruggieri, Dino Pedreschi e Roberto Bruni.