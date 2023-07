Alta Val di Cecina - Valdera: partito il progetto 'Braccia unite'

Al via la seconda edizione del progetto 'Braccia unite' (A.B.U. II) della Società della salute (Sds) Alta Val di Cecina – Valdera, che finanzia servizi di accompagnamento al lavoro per persone disoccupate o inoccupate in condizione di svantaggio socio-economico e in carico ai servizi sociali territoriali, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili. Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

'Braccia unite' è il risultato di un percorso di coprogettazione pubblico-privato, che ha portato alla costituzione di un’Associazione temporanea di scopo (ATS). Obiettivo del progetto è offrire servizi per ridurre il gap occupazionale grazie a percorsi di valutazione, orientamento, accompagnamento e tirocini di inclusione sociale.

Il progetto è stato presentato alla Regione Toscana dal capofila dell’ATS, Aforisma-Impresa Sociale in coordinamento con la Sds e in stretta collaborazione con i partner Cooperativa Arnera, Imofor Toscana, Centro Studi Arca, Cooperativa La Pietra d’Angolo e Cooperativa Lo Spigolo, è stato avviato il 16 giugno scorso e ha ottenuto un finanziamento complessivo di 348.308 euro.

Il progetto si colloca nell'ambito delle iniziative già avviate negli anni precedenti con i progetti finanziati sugli avvisi 'Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate', promossi dal settore Welfare e innovazione sociale della Regione Toscana all’interno del Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2022, Asse B 'Inclusione sociale e lotta alla povertà'.